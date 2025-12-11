Dante e fiabe di Perrault Denso fine settimana nella città del Golfo

Un fine settimana ricco di eventi culturali a Follonica, tra presentazioni di libri, reading teatrali e adattamenti di fiabe. La città del Golfo si anima con iniziative che celebrano la letteratura italiana e le fiabe di Perrault, offrendo occasioni di intrattenimento e riflessione per un pubblico vario e appassionato.

FOLLONICA Tra la presentazione di un libro che vuole restituire voce a chi non c' più, un reading teatrale di una delle opere più importanti della letteratura italiana e un adattamento di una fiaba di Perrault, il prossimo weekend follonichese sarà caratterizzato da una serie di eventi culturali che soddisferanno gli interessi di larga parte della popolazione. Il primo si svolgerà venerdì 12 dicembre,dalle ore 17.00, nella Biblioteca della Ghisa dove ci sarà un incontro ( presentato da Laura Galeazzi) con la giornalista follonichese Irene Vella, che è attualmente una delle firme principali di "DiLei", il magazine femminile online più letto d'Italia.

Dante e fiabe di Perrault. Denso fine settimana nella città del Golfo - Tra la presentazione di un libro che vuole restituire voce a chi non c' più, un reading teatrale di una delle opere più importanti della letteratura italiana e un adattamento di una fiaba di Perrault

