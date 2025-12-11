D’Annunzio è tornato ad Atreju Edoardo Sylos Labini fa rivivere il Vate

D’Annunzio torna protagonista ad Atreju, rivivendo attraverso le parole di Edoardo Sylos Labini. L’evento celebra il Vate, con una mostra dedicata sulla parete ‘Egemonia’ all’esterno della Sala Livatino, mettendo in luce l’eredità e l’influenza del grande poeta e uomo politico nel contesto dell’evento.

Ad Atreju è il giorno di d'Annunzio, tra i personaggi in mostra sulla parete 'Egemonia', appena fuori dalla Sala Livatino. E quando si parla del Vate, il pensiero non può che andare a chi proprio a lui, a Edoardo Sylos Labini, che gli ha dedicato una parte significativa della propria carriera, interpretandolo per oltre dieci anni, a teatro e sul piccolo schermo. E nel 2018, proprio sul palco di Atreju. E' il ritorno del Vate. Attore, drammaturgo e conduttore tv, Edoardo Sylos Labini, ricorda il tempo in cui ha avuto "il coraggio di interpretare alcuni tra i personaggi più discussi e conosciuti della nostra storia quando FdI non era ancora a doppia cifra, e per gli artisti era più difficile esporsi perché significava schierarsi".