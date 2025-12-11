Danimarca anche gli Stati Uniti tra i fattori di rischio per la sicurezza nazionale | cosa c’è nel dossier dell’intelligence

Il dossier di intelligence danese evidenzia un cambiamento nella mappa delle minacce alla sicurezza nazionale, includendo per la prima volta gli Stati Uniti tra i fattori di rischio. Questa novità segnala un'evoluzione nelle analisi di sicurezza, riflettendo una nuova percezione delle relazioni internazionali e delle potenziali fonti di instabilità.

Nella mappa delle minacce che ogni anno guida le analisi di sicurezza della Danimarca, c’è una novità che fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile: gli Stati Uniti. A rivelarlo è il New York Times, che dà conto dell’inedita valutazione contenuta nel rapporto dell’intelligence della Difesa danese. Un documento in cui, pur ribadendo la storica vicinanza tra i due Paesi, si riconosce che «l’evoluzione della politica americana introduce nuove aree di incertezza per la sicurezza danese ». Cosa preoccupa la Danimarca. Al centro delle preoccupazioni c’è l’ approccio sempre più aggressivo di Washington sul piano economico e militare. 🔗 Leggi su Open.online