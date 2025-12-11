Dall’Irpinia al NOVE | Silvino è il re della sesta puntata de La Corrida

Silvino Fabiano, originario di Carife, ha conquistato il pubblico e i giudici della sesta puntata de La Corrida su NOVE con la sua spontaneità e autenticità. La sua performance ha riscosso grande successo, confermando il suo talento e la sua personalità autentica, che lo hanno reso il protagonista indiscusso dell'episodio.

Tempo di lettura: 2 minuti Direttamente da Carife, con la sua schiettezza irresistibile e una genuinità che non ha bisogno di filtri, Silvino Fabiano ha conquistato la sesta puntata de La Corrida e il pubblico del network NOVE. Un cuore dichiaratamente biancoverde, Silvino ha raccontato con orgoglio le sue radici e il suo quotidiano: “ Tengo pulito il paese ”, ha spiegato con semplicità, rivendicando un impegno che per lui non è solo lavoro, ma un gesto d’amore verso la sua comunità. Tra una battuta e l’altra, Silvino non ha nascosto la sua condizione sentimentale (“ fortunatamente non sposato ”, dice sorridendo) né il suo particolare stile di vita: vive infatti in quello che definisce un “ hotel a 24 stelle ”, ovvero casa sua, dove mamma Maria – “che cucina benissimo ” – è la vera regina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dall’Irpinia al NOVE: Silvino è il re della sesta puntata de La Corrida

