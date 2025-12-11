Dalle scope nascoste alle scarpe lanciate | i riti di Natale più strani del mondo

Le celebrazioni natalizie sono accompagnate da riti e tradizioni uniche che variano da paese a paese. Dalle scope nascoste alle scarpe lanciate, scopriamo alcuni dei riti natalizi più strani e affascinanti praticati in diverse parti del mondo, testimonianza delle molteplici culture e credenze che rendono il Natale un momento di festa ricco di curiosità.

Tutto il mondo si prepara a trascorrere le feste di Natale, ma ogni Nazione ha ovviamente le proprie tradizioni. Nella vasta moltitudine, ce ne sono alcune davvero particolari, che possono apparirci anche bizzarre. Tutte quante, però, parlano di territorio e di cultura, ecco perché sono così importanti. Partiamo dalla Norvegia, dove alla Vigilia di Natale si è soliti nascondere tutte le scope presenti in casa. Si tratta di un'antichissima tradizione legata alla superstizione. Si riteneva, infatti, che streghe e spiriti maligni avrebbero potuto rubare le scope per salirvi in sella e volare nel cielo notturno, portando svenura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it