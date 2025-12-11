Dalle macerie di Gaza al cuore dell' Umbria | un bambino trova accoglienza e cure a Perugia

Un bambino proveniente da Gaza trova rifugio e assistenza a Perugia, simbolo di solidarietà e speranza. L’accoglienza dell’Umbria si conferma un gesto concreto di pace, dimostrando come il cuore di questa regione si apre alle vittime dei conflitti, offrendo cura e conforto in un momento di grande sofferenza.

“L’Umbria, ancora una volta, ha aperto il cuore all’accoglienza, che è anche il nostro modo di dire no alla guerra. A Perugia, accompagnato da suo padre, è arrivato un altro bambino proveniente da Gaza, grazie alla missione MedEvac. Un bimbo di 9 anni e mezzo, è l’unico superstite di cinque. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L’ONU stima sette anni per rimuovere le macerie a Gaza. Oltre 123mila edifici distrutti e migliaia di ordigni inesplosi. Situazione umanitaria gravissima. - facebook.com Vai su Facebook

Proietti, accolto in Umbria bambino di Gaza unico superstite di cinque fratelli - Ha 9 anni e mezzo ed è «l'unico superstite di cinque fratelli» dopo avere «perso anche ... Segnala msn.com

Gaza vista dall'Umbria, la mia famiglia in mezzo all'orrore - I miei parenti mi raccontano di palazzi altissimi abbattuti con esplosioni così potenti da far tremare l'intera città. Si legge su ansa.it