Dalle corsie ai testi pop | Cinado l’infermiere di Via Meda

Cinado, l’infermiere di Via Meda, ha trasformato il suo talento da professionista sanitario in un percorso artistico e letterario. Dalle corsie ospedaliere ai testi pop, la sua storia rivela come le passioni possano emergere oltre i ruoli convenzionali, portando alla luce un mondo di creatività nascosta dietro le quinte della vita quotidiana.

Ci sono vite che scorrono in silenzio dietro le quinte e che, a un certo punto, decidono di mostrarsi. La storia di Adolfo Cinquemani, che il pubblico imparerà a conoscere come Cinado, nasce tra corsie d’ospedale e sale di registrazione, in un equilibrio delicato in cui la parola diventa lavoro, cura, responsabilità. Un autore sospeso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it