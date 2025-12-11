Dalla Tuscia a Venezia | il lungo e incredibile viaggio di 10 reperti etruschi rubati
Un viaggio di quasi 500 chilometri attraversa la penisola per riportare alla luce dieci reperti etruschi rubati, provenienti dalla Tuscia e ritrovati a Venezia. La scoperta, effettuata dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, evidenzia il lungo percorso di questi preziosi reperti e l’importanza della tutela del patrimonio archeologico.
