Dalla tombola al mercato degli artigiani tutti gli eventi del Natale nei luoghi dell’anima del weekend

Riminitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend di Santarcangelo si anima con il programma del “Natale nei luoghi dell’anima”, offrendo eventi e iniziative che coinvolgono tutta la comunità. Dalla tradizionale tombola ai mercatini degli artigiani, questa manifestazione celebra il clima natalizio attraverso diverse proposte culturali e ludiche, rendendo speciale l’atmosfera in attesa delle festività.

Proseguono gli appuntamenti del “Natale nei luoghi dellanima” di Santarcangelo con numerose proposte anche per il fine settimana in arrivo. Mentre al C’Entro Supercinema ancora per qualche giorno si avvicenderanno proiezioni, incontri e ospiti d’eccezione – Margherita Buy, Pier Giorgio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

