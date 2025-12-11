Dalla Regione 131.620 euro per il Palladium
La Regione Lombardia conferma il suo impegno nel sostegno alla cultura locale, destinando 131.620 euro al Palladium di Lecco. Questo finanziamento fa parte di un programma volto a rafforzare la rete culturale del territorio e a promuovere le sale da spettacolo, contribuendo alla valorizzazione dell’offerta culturale nella regione.
Regione Lombardia continua a sostenere la rete culturale del territorio. Nell’ambito della misura dedicata alle sale da spettacolo, Lecco beneficia di un finanziamento di 131.620 euro, destinato alla parrocchia Santi Gervaso e Protaso, gestore del cineteatro Palladium.“Un punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
