Dalla Regione 131.620 euro per il Palladium

La Regione Lombardia conferma il suo impegno nel sostegno alla cultura locale, destinando 131.620 euro al Palladium di Lecco. Questo finanziamento fa parte di un programma volto a rafforzare la rete culturale del territorio e a promuovere le sale da spettacolo, contribuendo alla valorizzazione dell’offerta culturale nella regione.

