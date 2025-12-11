Dalla parrocchia di Bregnano doni per i piccoli pazienti ricoverati in pediatria

Ieri, 10 dicembre, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, la parrocchia di Bregnano ha consegnato doni ai piccoli pazienti delle pediatrie degli ospedali Sant’Anna e Sant’Antonio Abate, portando un sorriso e un gesto di solidarietà ai bambini ricoverati.

Sono stati consegnati ieri mattina 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani – i doni raccolti dalla parrocchia di Bregnano per i piccoli pazienti delle Pediatrie dell’ospedale Sant’Anna e dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Quaderni, libri, album da colorare, puzzle, pennarelli e matite. 🔗 Leggi su Quicomo.it

