Dalla parrocchia di Bregnano doni per i piccoli pazienti ricoverati in pediatria

Quicomo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, 10 dicembre, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, la parrocchia di Bregnano ha consegnato doni ai piccoli pazienti delle pediatrie degli ospedali Sant’Anna e Sant’Antonio Abate, portando un sorriso e un gesto di solidarietà ai bambini ricoverati.

Sono stati consegnati ieri mattina 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani – i doni raccolti dalla parrocchia di Bregnano per i piccoli pazienti delle Pediatrie dell’ospedale Sant’Anna e dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Quaderni, libri, album da colorare, puzzle, pennarelli e matite. 🔗 Leggi su Quicomo.it

