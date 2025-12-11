Dalla natura alla tecnologia | a Pisa nascono i micro-robot che sfidano la gravità

A Pisa nasce una nuova generazione di micro-robot ispirati alla natura, capaci di sfidare la gravità. La ricerca, guidata dal professor Donato Romano della Scuola Superiore Sant’Anna, apre prospettive innovative nel campo della robotica biomimetica, combinando tecnologia e ispirazione naturale per sviluppare soluzioni avanzate e sorprendenti.

PISA – Non è fantascienza, ma la nuova frontiera della robotica biomimetica. A tracciare la rotta è Donato Romano, professore associato dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il suo articolo focus, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Robotics, analizza una svolta tecnologica cruciale. Il titolo è evocativo: "Jump, Recharge, Repeat". Salta, ricarica, ripeti. È la sintesi di una nuova generazione di dispositivi su piccola scala. Il segreto sta nell'osservazione degli insetti. Questi animali riescono a immagazzinare energia elastica per poi rilasciarla in modo esplosivo.