Dalla natura alla tecnologia | a Pisa nascono i micro-robot che sfidano la gravità
A Pisa nasce una nuova generazione di micro-robot ispirati alla natura, capaci di sfidare la gravità. La ricerca, guidata dal professor Donato Romano della Scuola Superiore Sant’Anna, apre prospettive innovative nel campo della robotica biomimetica, combinando tecnologia e ispirazione naturale per sviluppare soluzioni avanzate e sorprendenti.
PISA – Non è fantascienza, ma la nuova frontiera della robotica biomimetica. A tracciare la rotta è Donato Romano, professore associato dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il suo articolo focus, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Robotics, analizza una svolta tecnologica cruciale. Il titolo è evocativo: “Jump, Recharge, Repeat”. Salta, ricarica, ripeti. È la sintesi di una nuova generazione di dispositivi su piccola scala. Il segreto sta nell’osservazione degli insetti. Questi animali riescono a immagazzinare energia elastica per poi rilasciarla in modo esplosivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
"L'uomo oltre ogni evoluzione" - Sebastiano Castorina Natura e tecnologia 2025 FINO AL 14 DICEMBRE '25 Presso lo spazio espositivo La Bottega, Via Santo Stefano 51. Orari apertura mostra: - martedì, mercoledì, venerdì : 15:00 - 18:00 - sabato e dom - facebook.com Vai su Facebook
Usare la natura come tecnologia è il principio alla base delle "Città spugna", un riferimento nel mondo, da poco sperimentato anche in Italia, per un'urbanistica che limiti gli effetti delle alluvioni nell'era della crisi climatica. Naviga lo speciale Vai su X