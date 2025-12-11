Dalla Luna a Marte il rapporto spaziale tra Italia e Usa che fa scuola Le parole dell’amb Peronaci

L'Italian Space Day – Next Frontiers 2025 mette in luce il forte rapporto spaziale tra Italia e Stati Uniti, un legame che si rafforza e fa da esempio a livello internazionale. In questo contesto, le parole dell’ambasciatore Peronaci evidenziano l’importanza della collaborazione bilaterale per le future frontiere dell’esplorazione spaziale.

L’edizione 2025 dell’Italian Space Day – Next Frontiers si apre in un momento in cui la relazione tra Stati Uniti e Italia non è mai stata più forte. Lo spazio è diventato uno dei pilastri del nostro partenariato: essenziale per l’Italia, essenziale per gli Stati Uniti, essenziale per le istituzioni europee come l’Esa, e sempre più vitale per il mondo in generale. Oggi non celebriamo semplicemente un settore strategico, ma affermiamo una visione condivisa sul futuro dell’umanità. Una visione nella quale l’Italia sceglie di non restare ai margini – cosa di cui sono molto orgoglioso – ma di avanzare con fiducia come nazione determinata a contribuire alla definizione di ciò che si trova oltre l’orizzonte terrestre. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalla Luna a Marte, il rapporto spaziale tra Italia e Usa che fa scuola. Le parole dell’amb. Peronaci

