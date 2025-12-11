Dal cuore della terra aretina ai palchi del mondo | premio a Davide e Chiara Romani

Dal cuore della terra aretina ai palchi internazionali: questa mattina, Davide e Chiara Romani sono stati premiati dall’amministrazione comunale per i loro eccezionali successi nel campo della danza sportiva, riconoscendo il loro talento e impegno a livello nazionale e internazionale.

Premiati questa mattina dall’amministrazione comunale, Davide e Chiara Romani vengono riconosciuti per i loro straordinari successi nazionali e internazionali nel mondo della danza sportiva. Due giovani talenti che, grazie a passione, sacrificio e una formazione artistica completa, hanno portato il loro stile dai palchi locali fino alle competizioni europee, diventando un autentico orgoglio del nostro territorio. Due cuori, un unico talento: «Passione, sacrificio, umiltà – raccontano Davide e Chiara – sono i valori che coltiviamo fin da piccoli. Balliamo insieme dal 2017, e in questi anni abbiamo costruito un percorso fatto di crescita, feeling e risultati che ci rendono orgogliosi. 🔗 Leggi su Lortica.it