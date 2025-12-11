Dal Canto esclude la Juve dalla lotta al vertice | Ecco le squadre che se la giocheranno Poi il commento sulla lite degli ex bianconeri Kean e Mandragora

Dal Canto analizza la corsa al vertice, escludendo la Juventus e puntando il focus su altre squadre. Il commento si concentra anche sulla recente lite tra Kean e Mandragora, interpretata come un episodio normale in momenti di tensione. Un quadro delle dinamiche attuali del campionato, con approfondimenti sulle squadre e sui protagonisti coinvolti.

Dal Canto a TMW Radio: la lite Kean-Mandragora è una cosa che capita quando c'è difficoltà. Scudetto, Inter favorita sul Napoli per l'organico. Alessandro Dal Canto, ex calciatore e tecnico, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per analizzare i temi principali della Serie A. Il commento si è concentrato sulla Fiorentina e, in particolare, sulla lite che ha coinvolto Moise Kean e Rolando Mandragora in campo. Dal Canto ha minimizzato l'episodio, definendola una cosa che capita, anche se non è bello da vedere. Ha giustificato l'accaduto con la forte tensione in casa viola: in un momento di difficoltà, certi aspetti emotivi prevalgono su altri aspetti razionali.