Dal 2026 arriva il contributo sui pacchi low cost | stretta su Shein Temu e AliExpress
Dal 2026 entrerà in vigore una tassa di 2 euro per ogni pacco proveniente da piattaforme extra Ue come Shein, Temu e AliExpress, per ordini con valore inferiore ai 150 euro. Questa misura mira a regolamentare gli acquisti online di prodotti low cost, influenzando le abitudini di consumo e rafforzando il controllo sulle spedizioni internazionali.
Una piccola tassa per ogni pacco, ma con un grande impatto sulle abitudini di acquisto. Dal 2026, chi ordinerà da piattaforme extra Ue come Shein, Temu, AliExpress e in generale da shop online non europei potrebbe pagare un contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione con valore dichiarato inferiore ai 150 euro. La misura, inserita negli emendamenti alla manovra 2026, anticipa una stretta europea destinata a diventare obbligatoria nei prossimi anni. Cosa prevede la misura. Il contributo di 2 euro si applicherà per ogni spedizione proveniente da Paesi extra Ue con valore inferiore a 150 euro. Non si tratta quindi di una tassa sul prodotto, ma sull’intero pacco: un ordine da 3 euro e uno da 40 euro pagherebbero entrambi il contributo;. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
