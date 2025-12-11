Daisy Ridley parla del film di Star Wars cancellato da Disney da un’idea di Adam Driver

Daisy Ridley, nota per il suo ruolo di Rey nella saga di Star Wars, ha espresso sorpresa riguardo alla cancellazione del progetto indipendente “The Hunt for Ben Solo”, ideato da Adam Driver. L'attrice, che ha condiviso lo schermo con Driver tra il 2015 e il 2019, ha commentato l'epilogo di questa pellicola mai realizzata.

Daisy Ridley ha interpretato Rey al fianco di Adam Driver nei panni di Kylo RenBen Solo in tre film di "Star Wars" tra il 2015 e il 2019, ed è rimasta scioccata quando a ottobre è emersa la notizia del film indipendente di "Star Wars" scartato " The Hunt for Ben Solo ". Driver ha rivelato l'esistenza del film in un'intervista all'Associated Press, spiegando di aver lavorato a un film su Ben Solo per due anni con il regista Steven Soderbergh. Poi i dirigenti Disney l'hanno cancellato. " Ne sapevo qualcosa. Ne avevo sentito parlare ", ha detto Ridley a IGN. " Ho molti amici che facevano parte dalla troupe, quindi le cose vanno sempre così.

