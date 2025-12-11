dai vecchi farmaci possono nascere nuove terapie contro il cancro

Un nuovo progetto finanziato dall'Airc mira a migliorare le terapie contro il cancro utilizzando vecchi farmaci. La ricerca, condotta dalla Scuola Normale Superiore, si concentra sui recettori GPCR, fondamentali nella medicina, e potrebbe portare a trattamenti innovativi sfruttando conoscenze esistenti.

Pisa, 10 dicembre 2025 - L'Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro, finanzierà per 5 anni il gruppo di Bioinformatica della Scuola Normale Superiore per un progetto sul possibile potenziamento delle terapie antitumorali attraverso la comprensione dei meccanismi di funzionamento di ‘G Protein-coupled receptors (GPCRs)’, la più ampia classe di recettori della membrana cellulare, usati finora per numerosi farmaci già approvati ma in altri ambiti, come ad esempio quello neurologico e cardiovascolare. Il progetto, il cui coordinatore scientifico è il professor Francesco Raimondi, vuole investigare in profondità, attraverso l’utilizzo di Intelligenza Artificiale per analizzare una sterminata mole di dati genomici, il funzionamento di questi recettori, che stanno emergendo anche come importanti mediatori dell’interazione tra il tumore e il suo microambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it