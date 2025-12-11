Dai trasporti alla scuola venerdì 12 dicembre è sciopero generale | tutti i settori a rischio

Venerdì 12 dicembre si prevede uno sciopero generale che coinvolge numerosi settori, dai trasporti alla scuola, dalla sanità ai servizi pubblici. La protesta, indetta dalla Cgil a livello nazionale, punta a manifestare il dissenso verso la legge di bilancio, con possibili disagi e interruzioni nelle attività quotidiane.

Dai trasporti alla scuola, dalla sanità ai servizi. Nuova giornata di disagi quella di domani, venerdì 12 dicembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil a livello nazionale per protestare contro la legge di bilancio. Un'astensione dal lavoro che ha suscitato grande fermento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Venerdì un nuovo sciopero generale, i settori a rischio Stop trasporti, scuola e sanità. La Cgil scende in piazza il 12 dicembre in tutta Italia Vai su X

Leggi l'articolo - Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, Serie D, coppa Piemonte e giovanili FOTO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #pallavolo - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale del 12 dicembre: dai trasporti alla scuola, tutti i settori coinvolti e i motivi della mobilitazione - Venerdì 12 dicembre sciopero generale Cgil, a rischio trasporti, scuola e sanità: le fasce di garanzia previste. Riporta greenme.it

Sciopero generale venerdì 12 dicembre, dai trasporti alle scuole: settori coinvolti e servizi garantiti - Cgil ha indetto per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale che coinvolgerà sia pubblici che privati, come scuole, trasporti e servizi sanitario per l’intera giornata di lavoro ... corriere.it scrive