Dai nidi alle medie le scuole di Cesena si rifanno il look | investimento comunale da 275 mila euro

Cesena investe 275 mila euro per rinnovare le scuole, dai nidi alle medie. Nell’ambito del Piano degli investimenti 2025–2027, la Giunta comunale ha approvato due interventi di manutenzione straordinaria per migliorare gli edifici scolastici della città. Un passo importante per garantire ambienti più sicuri e moderni per studenti e personale scolastico.

