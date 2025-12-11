Dai gusci di mandorla nascono sensori e circuiti per l' elettronica green

Nuove prospettive per l’elettronica sostenibile emergono dalla ricerca condotta alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Attraverso uno studio innovativo, i gusci di mandorla vengono trasformati in sensori e circuiti biodegradabili, offrendo soluzioni ecocompatibili per il futuro della tecnologia.

Pisa, 11 dicembre 2025 - Trasformare gusci di mandorla in elettronica biodegradabile. Non è fantascienza, ma il risultato di uno studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials. Un team di ricercatrici e ricercatori guidato da Francesco Greco, professore associato di bioingegneria, ha dimostrato la possibilità di produrre circuiti e sensori completamente bioderivati e biodegradabili utilizzando gusci di mandorla. Nello specifico, i gusci di mandorla sono stati utilizzati come materia prima per la produzione sostenibile del cosiddetto Laser Induced Graphene (LIG): un materiale altamente conduttivo ottenuto attraverso l'irraggiamento laser di materiali ricchi di carbonio.

