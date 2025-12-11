Dai gioielli alle scarpe i doni ricevuti da Meloni andranno all’asta

Una selezione di doni ricevuti dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra cui gioielli e scarpe, sarà messa all'asta. La casa d'aste Bertolami Fine Art ha ottenuto l'appalto, con una stima di valore iniziale di circa 40mila euro. L'operazione mira a valorizzare i pezzi e a destinare il ricavato a finalità benefiche.

La stima del valore spetta alla casa d'aste Bertolami Fine Art, che ha ottenuto l'appalto da 40mila euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

