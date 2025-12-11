Dai classici agli inediti al Goldoni vanno in scena le storie di Natale per la famiglia

Dal 16 dicembre, il teatro Goldoni di Venezia propone un ricco programma natalizio con spettacoli per tutta la famiglia. Tra classici e inediti, le storie di Natale prenderanno vita sul palco, regalando momenti di magia e divertimento per grandi e piccini durante le festività.

Dal 16 dicembre il teatro Goldoni di Venezia mette in scena il palinsesto delle feste natalizie dedicato a tutta la famiglia. Gli appuntamenti sono ogni pomeriggio, alle 17, dal 16 al 19 dicembre, e poi il 27, il 29 e il 30 dicembre alla stessa ora. Gli incontri, a cura di Susi Danesin, sono.

Storie di Natale: al Teatro Goldoni di Venezia un dicembre di favole, musica e magia per i più piccoli - Letture, musica e teatro durante le feste al Teatro Goldoni di Venezia: spettacoli per i piccoli e per tutta la famiglia