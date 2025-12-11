Da Sondrio a Como per rubare un vestito | denunciata 58enne

Il 10 dicembre a Como, una donna di 58 anni residente nel Sondriese è stata denunciata dai carabinieri per aver tentato di sottrarre un vestito dal valore di circa 90 euro in un negozio di abbigliamento. L'episodio si è verificato nella mattinata e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

