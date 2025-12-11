Da padre adottivo dico | non è con l’oscurantismo dello slogan Dio-Patria-Famiglia che si trovano soluzioni

In questo articolo, un padre adottivo con oltre trentasei anni di matrimonio condivide la sua esperienza di adozione, affrontando temi legati alla famiglia, all’adozione di figli con disabilità e alle sfide sociali, criticando anche gli slogan che spesso semplificano questioni complesse. Un punto di vista personale e riflessivo sulla realtà familiare e le sue sfide.

di Claudio Pirola Diventato nonno pochi giorni fa, con mia moglie (siciliana, io della provincia di Milano, sposati da 36 anni) abbiamo affrontato l'avventura di adottare due figli (uno proveniente in età già adulta dal Brasile, l'altro italiano con una forma di disabilità) prima della nascita di un terzo figlio biologico. Con fatiche e determinazione abbiamo cercato di offrir loro, in un contesto assai eterogeneo che per noi ha sempre rappresentato un valore arricchente, un impegno di grande respiro che potesse senza pregiudizi contribuire ad una crescita serena, favorendo un'educazione con punti di riferimento, mappe di conoscenza prima che obblighi e vincoli con la sola finalità di sostenerli per quanto possibile nel costruirsi un avvenire.

