Da Mosca a Kiev all’altezza scarsa del potere

Esiste il cosiddetto “fisico del ruolo”? Se uno osserva gli inquilini del Cremlino può arrivare a ragionevolmente dubitarne. Come tutti sanno, Vladimir Putin non è alto (gli si attribuiscono 170 centimetri) e Stalin lo era ancora meno, tra i 165 e i 168 centimetri, anche se in generale i monumenti a lui dedicati (quando c’erano) erano tagliati per dare l’impressione che madre natura l’avesse dotato di un po’ d’altezza in più. Putin, per parte sua, viene spesso accusato di soffrire della “sindrome di Napoleone”, cioè di essere aggressivo per compensare la scarsa altezza. Anche se ormai tutti sanno che l’altezza (o la bassezza) di Napoleone, 168 centimetri, era perfettamente nella media della Francia della sua epoca, e che a sbeffeggiarlo come nanerottolo era solo l’efficacissima propaganda inglese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

