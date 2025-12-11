Da Mosca a Kiev all’altezza scarsa del potere
Esiste il cosiddetto "fisico del ruolo"? Se uno osserva gli inquilini del Cremlino può arrivare a ragionevolmente dubitarne. Come tutti sanno, Vladimir Putin non è alto (gli si attribuiscono 170 centimetri) e Stalin lo era ancora meno, tra i 165 e i 168 centimetri, anche se in generale i monumenti a lui dedicati (quando c'erano) erano tagliati per dare l'impressione che madre natura l'avesse dotato di un po' d'altezza in più. Putin, per parte sua, viene spesso accusato di soffrire della "sindrome di Napoleone", cioè di essere aggressivo per compensare la scarsa altezza. Anche se ormai tutti sanno che l'altezza (o la bassezza) di Napoleone, 168 centimetri, era perfettamente nella media della Francia della sua epoca, e che a sbeffeggiarlo come nanerottolo era solo l'efficacissima propaganda inglese.
Kiev: colpita piattaforma petrolifera russa su Mar Caspio. Chiusi aeroporti a Mosca
Mosca: 'Pronti a reagire se l'Europa schiera truppe in Ucraina. Un teatrino la promessa di Zelensky sul voto'. Kiev: 'Attacco russo alla regione di Odessa nella notte, danneggiate infrastrutture'
Mosca: 'Kiev provocherà Polonia, vuole la Nato in guerra'. Zelensky: 'La centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni' - Dopo avere respinto le accuse di sconfinamenti di suoi droni e jet nei cieli di diversi Paesi Ue, Mosca rilancia accusando l'Ucraina di preparare una "provocazione clamorosa" con un'operazione ostile ...
Mosca: "Kiev prepara una provocazione clamorosa in Polonia per scatenare una guerra tra la Nato e la Russia" - Il servizio d'intelligence russo per l'estero (Svr) ha accusato i servizi segreti ucraini di preparare una "provocazione clamorosa" in Polonia con un attacco di commando e probabili raid con droni su ...