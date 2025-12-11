Da gennaio la Radiologia Interventistica del Perrino avrà il suo direttore
A partire da metà gennaio, la Radiologia Interventistica dell'ospedale “Perrino” di Brindisi sarà sotto la guida di un nuovo direttore, segnando un importante aggiornamento nella gestione e nello sviluppo di questa specialità clinica.
BRINDISI - La Radiologia Interventistica dell'ospedale "Perrino" di Brindisi da metà gennaio avrà il suo direttore. Lo comunica la Asl di Brindisi con una nota diramata oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Si tratta del dottor Vito Gisone. Proprio oggi ha firmato il contratto nella sede della.
