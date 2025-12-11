Da Burgio a San Pietro la campana di Luigi Mulè Cascio per Papa Leone XIV

Luigi Mulè Cascio, titolare della Fonderia Virgadamo, ha donato una campana al Vaticano, consegnandola a Papa Leone XIV sul sagrato di San Pietro. Un gesto di fede e memoria che celebra il legame tra Burgio e il Papa, rendendo questo momento speciale e significativo per il fonditore.

Un dono di fede e memoria da Burgio al Vaticano. Luigi Mulè Cascio, titolare della Fonderia Virgadamo, ha consegnato a Papa Leone XIV una campana realizzata nella sua officina, descrivendo l’incontro sul sagrato di San Pietro come "uno dei momenti più belli della mia vita".La campana porta la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

ARIA DI NATALE IN FESTA Il Natale arriva a Burgio con una giornata ricca di magia, tradizioni e divertimento per grandi e piccini! ~Ceramica & Laboratori Artistici ~Animazione per bambini ~Degustazioni tipiche ~Atmosfera natalizia Accensione dell’ - facebook.com Vai su Facebook

Da Burgio a San Pietro, la campana di Luigi Mulè Cascio per Papa Leone XIV - Luigi Mulè Cascio, titolare della Fonderia Virgadamo, ha consegnato a Papa Leone XIV una campana realizzata nella sua officina, descrivendo l’incontro ... Segnala agrigentonotizie.it