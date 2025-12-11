Cyberpunk 2077 CD Projekt RED rivela chi è il vero antagonista del gioco

CD Projekt RED ha svelato l'identità del vero antagonista di Cyberpunk 2077, rispondendo alle numerose speculazioni dei fan. Dopo aver alimentato diverse ipotesi, la compagnia ha chiarito chi sia il principale ostacolo nel mondo di Night City, suscitando interesse e nuove riflessioni sulla trama del gioco.

CD Projekt RED ha finalmente chiarito uno dei punti più discussi dai fan: chi è il vero antagonista di Cyberpunk 2077? Molti hanno ipotizzato che si trattasse di Johnny Silverhand, dell'Arasaka Corporation o dell'inarrestabile Adam Smasher. Ma secondo Tomasz Marchewka, lead writer del gioco, l'antagonista non è un individuo: è Night City, la città dei sogni e degli incubi, il vero motore narrativo che ostacola costantemente V e ogni altro personaggio che prova a sopravvivere al suo interno. Una rivelazione che coincide con il quinto anniversario del gioco, occasione in cui lo studio ha celebrato l'evoluzione e la resilienza del suo RPG.

