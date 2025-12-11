Curva Sud Milano scoppia la polemica sul caro biglietti Il comunicato non lascia alcun dubbio

La questione dei prezzi dei biglietti nei settori ospiti ha riacceso il dibattito tra tifosi e club. La Curva Sud Milano, in particolare, ha evidenziato la necessità di stabilire un tetto massimo, sollevando discussioni sulla sostenibilità e l’accessibilità delle trasferte.

Curva Sud Milano, il comunicato sul caro biglietti: il Milan chiede un tetto per i settori ospiti Il tema del caro biglietti nei settori ospiti è tornato prepotentemente al centro del dibattito, e ancora una volta la Curva Sud Milano ha sollevato la questione con forza. A riaccendere la polemica è stata la recente trasferta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Curva Sud Milano, scoppia la polemica sul caro biglietti. Il comunicato non lascia alcun dubbio

Curva Sud Milano Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook

Curva Sud Milano, scoppia la polemica sul caro biglietti. Il comunicato non lascia alcun dubbio - Curva Sud Milano, il comunicato sul caro biglietti: il Milan chiede un tetto per i settori ospiti Il tema del caro biglietti nei settori ospiti è tornato prepotentemente al centro del dibattito, e anc ... Lo riporta calcionews24.com

Milan, stretta sulla Curva Sud dopo l’inchiesta: le nuove norme - E’ l’effetto delle inchieste della Procura di Milano che hanno ... Segnala panorama.it