Curva Sud Milano scoppia la polemica sul caro biglietti Il comunicato non lascia alcun dubbio

Calcionews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione dei prezzi dei biglietti nei settori ospiti ha riacceso il dibattito tra tifosi e club. La Curva Sud Milano, in particolare, ha evidenziato la necessità di stabilire un tetto massimo, sollevando discussioni sulla sostenibilità e l’accessibilità delle trasferte.

Curva Sud Milano, il comunicato sul caro biglietti: il Milan chiede un tetto per i settori ospiti Il tema del caro biglietti nei settori ospiti è tornato prepotentemente al centro del dibattito, e ancora una volta la Curva Sud Milano ha sollevato la questione con forza. A riaccendere la polemica è stata la recente trasferta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

curva sud milano scoppia la polemica sul caro biglietti il comunicato non lascia alcun dubbio

© Calcionews24.com - Curva Sud Milano, scoppia la polemica sul caro biglietti. Il comunicato non lascia alcun dubbio

curva sud milano scoppiaCurva Sud Milano, scoppia la polemica sul caro biglietti. Il comunicato non lascia alcun dubbio - Curva Sud Milano, il comunicato sul caro biglietti: il Milan chiede un tetto per i settori ospiti Il tema del caro biglietti nei settori ospiti è tornato prepotentemente al centro del dibattito, e anc ... Lo riporta calcionews24.com

Milan, stretta sulla Curva Sud dopo l’inchiesta: le nuove norme - E’ l’effetto delle inchieste della Procura di Milano che hanno ... Segnala panorama.it