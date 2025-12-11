Curling squadre italiane impegnate in Canada | inizia bene il Team Constantini

Le squadre italiane di curling, il Team Retornaz e il Team Constantini, sono impegnate fino al 14 dicembre nell’RBC Dominion Securities Western Showdown a Swift Current, Saskatchewan. L'articolo segue l'andamento delle performance di entrambe le formazioni durante questa competizione internazionale in Canada.

Fino a domenica 14 dicembre le due squadre azzurre di curling, il Team Retornaz ed il Team Constantini, saranno impegnate nell’RBC Dominion Securities Western Showdown, torneo in corso nella città canadese di Swift Current (Saskatchewan). La formazione maschile dell’Italia è composta da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), mentre la selezione femminile è formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro). Nella prima fase a gironi gli uomini affronteranno nella Pool C i Team canadesi McDonald e Laycock e gli elvetici del Team Brunner, mentre le donne disputeranno la Pool A con le svizzere del Team Tirinzoni, le nipponiche del Team Ueno e le canadesi del Team Campbell. 🔗 Leggi su Oasport.it