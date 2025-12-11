Cuore Adamant ma il finale è ancora amaro

Una sfida intensa tra Adamant Ferrara e Luiss Roma si conclude con un risultato stretto, 79-82, lasciando l'esito aperto e il finale amaro per i padroni di casa. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori in campo, con prestazioni significative da entrambe le parti, ma il punteggio finale premia gli ospiti.

adamant ferrara 79 luiss roma 82 ADAMANT: Motta ne, Dioli ne, Bellini 2, Sackey 1, Renzi 16, Pellicano, Santiago 13, Tio 9, Solaroli 8, Marchini 13, Casagrande 13, Caiazza 4. All. Benedetto. LUISS ROMA: Jovovic 13, Fernandez 16, Casella 15, Fallucca ne, Pasqualin 13, Ferrara, Sylla 4, Cucci 7, Salvioni 14, Graziano. All. Righetti. Parziali: 15-23; 39-45; 59-65. L'Adamant se la gioca fino al 40' contro la corazzata Luiss Roma, accarezza il colpaccio ma sul 69-69, a due minuti dalla fine, un'altra tripla di tabella la condanna all'ottava sconfitta del proprio campionato. Un epilogo amaro per una squadra che per la prestazione messa in campo avrebbe meritato ben altra ricompensa, e che invece deve un'altra volta leccarsi le ferite.

