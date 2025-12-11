Cultura è Legalità | al via la giornata speciale con la polizia e l’università Mediterranea

Oggi a Reggio Calabria si svolge la manifestazione “Cultura è Legalità”, un evento che coinvolge la polizia e l’Università Mediterranea. Promossa dal questore Salvatore La Rosa e dal rettore dell’ateneo, questa giornata mira a sensibilizzare sulla legalità attraverso iniziative che uniscono cultura e impegno civico.

Si svolgerà oggi, a Reggio Calabria, la manifestazione “Cultura è Legalità”, ideata dal questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa e dal rettore dell’Università Mediterranea, prof. Giuseppe Zimbalatti.In un’area tra Palazzo San Giorgio e il teatro Francesco Cilea prenderà vita, sin dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Politiche giovanili, siglato protocollo d’intesa tra il Comune e il Sindacato Italiano Militare Carabinieri La divulgazione e la promozione della cultura della legalità e la realizzazione di progetti sociali in materia di politiche giovanili e di inclusione, pari opportu - facebook.com Vai su Facebook

Promuovere #cultura #legalità #inclusione cittadinanza attiva #9dicembre Giornata contro #corruzione #InternationalAntiCorruptionDay Nel 2025 indagati quasi raddoppiano @anticorruption APPROVATA DIRETTIVA EU #ANTICORRUZIONE @VivMilano Vai su X