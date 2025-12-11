Cucina patrimonio Unesco Vissani | Basta cibo a cubetti
La cucina italiana entra ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO, riconoscendo la sua ricchezza culturale e sociale. Vissani commenta con una critica al cibo preconfezionato, sottolineando l’importanza di preservare le tradizioni culinarie come espressione autentica del Made in Italy e delle diversità che la compongono.
Una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, un mosaico di tante diversità da cui nasce e si sprigiona la forza del made in Italy a tavola: la cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’ Unesco, riunito a New Delhi, in India. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. "Il riconoscimento è un vaffa alla cucina molecolare", commenta Gianfranco Vissani. "È una vittoria straordinaria per l’Italia dei territori, dei prodotti veri e della cucina fatta per nutrire e far star bene le persone – aggiunge lo chef umbro – Si tratta di un segnale forte che riporta al centro il senso stesso del mangiare, lontano da mode effimere e tecnicismi esasperati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
