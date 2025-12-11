Cucina italiana superstar diventa patrimonio Unesco | Siamo i primi al mondo

La cucina italiana conquista un importante riconoscimento mondiale, diventando Patrimonio Immateriale dell'umanità UNESCO. Per la prima volta, una cucina nazionale intera ottiene questa prestigiosa certificazione, sottolineando l’unicità e il valore culturale delle tradizioni gastronomiche italiane. Un traguardo che celebra la storia, la qualità e l’eccellenza della cucina italiana a livello globale.

