Cucina italiana Patrimonio Unesco | ‘Non è solo gusto è prevenzione identità e la nostra arma contro le malattie’

La cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio Unesco, rappresenta più di un patrimonio culturale: è un simbolo di identità, prevenzione e benessere. Questo riconoscimento apre nuove prospettive per la salute pubblica, trasformando la tradizione culinaria in un'arma contro le malattie e un investimento per il futuro della popolazione.

L'orgoglio italiano e la svolta per la salute pubblica. Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio dell'umanità non è soltanto una celebrazione culturale, ma un passaggio che — nelle parole del governo e degli esperti — potrebbe trasformarsi in un investimento concreto sulla salute della popolazione. È anche per questo che la notizia è stata accolta con un entusiasmo che va oltre la soddisfazione simbolica. Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato parla di una giornata "storica", convinto che la consacrazione dell'Unesco confermi l'unicità del modello alimentare italiano e, allo stesso tempo, ponga le basi per un nuovo approccio alla prevenzione.