Cucina italiana patrimonio Unesco Gianfranco Vissani | Ora anche gli stellati capiranno la vera tradizione | la pasta e fagioli non i piatti molecolari

Ternitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attribuzione alla cucina italiana del riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale rappresenta un importante riconoscimento della tradizione culinaria nazionale. Gianfranco Vissani, chef e proprietario di ‘Casa Vissani’, esprime soddisfazione, sottolineando l'importanza di valorizzare i piatti autentici come la pasta e fagioli, rispetto alle tendenze della cucina molecolare.

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco è stato accolto con soddisfazione dallo chef Gianfranco Vissani, proprietario del ristorante ‘Casa Vissani’ a Baschi in provincia di Terni. Il noto chef, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

cucina italiana patrimonio unescoIl Tempo di Osho, la vignetta di oggi: la cucina italiana diventa Patrimonio dell'umanità Unesco (giovedì 11 dicembre) - La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 11 dicembre. Segnala iltempo.it

cucina italiana patrimonio unescoCucina italiana patrimonio Unesco, Niko Romito esulta - La cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco "è un risultato straordinario, che ne sottolinea il valore culturale nel mondo". Lo riporta rainews.it