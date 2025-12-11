Cucina italiana patrimonio dell’umanità | Riconoscimento della nostra identità Porta ricchezza e responsabilità

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio dell'umanità, rappresenta un simbolo di identità e cultura. Questo prestigioso riconoscimento rafforza il ruolo degli chef stellati come ambasciatori globali della tradizione culinaria italiana, portando con sé nuove responsabilità e opportunità di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale.

I più entusiasti, in queste ore, sono gli chef stellati, chiamati già da tempo a ricoprire il ruolo di ambasciatori della cucina tricolore nel mondo. Ma la notizia dell’ingresso della cucina italiana nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’ Unesco - arrivata ieri mattina da New Delhi, in India, dov’era riunito il Comitato intergovernativo - è stata accolta tra gli applausi non solo degli addetti ai lavori, ma di tutto il Paese. Oltre a essere un asset strategico di rilevanza notevole per l’economia nazionale (con un valore complessivo che supera i 251 miliardi di euro), la cucina italiana è la prima al mondo a essere stata riconosciuta nella sua interezza, come ‘miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cucina italiana patrimonio dell’umanità: "Riconoscimento della nostra identità. Porta ricchezza e responsabilità"

La cucina italiana è Patrimonio immateriale UNESCO: una storia che arriva da lontano e riguarda tutti - La cucina italiana è patrimonio immateriale UNESCO: un riconoscimento verso la nostra cultura del cibo e le pratiche che la rendono unica. Da openmag.it

La Cucina Italiana diventa Patrimonio dell’Umanità UNESCO - Oggi l'UNESCO ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell'Umanità. Segnala libreriamo.it

Cucina italiana patrimonio Unesco, il cuoco contadino Peppe Zullo: “Ci spetta di diritto” - facebook.com Vai su Facebook

Cucina Italiana patrimonio dell'Unesco: gli sportivi e l'amore per i piatti italiani #SkySport #Unesco Vai su X