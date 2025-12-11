Cucina Italiana nell’Olimpo

L’ingresso della cucina italiana nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità, sancito dall’UNESCO, rappresenta un riconoscimento ufficiale della sua importanza culturale e storica. Questo evento sottolinea come le tradizioni gastronomiche italiane siano un patrimonio prezioso da preservare e valorizzare, testimonianza di un’identità condivisa e di un patrimonio che attraversa generazioni.

C'è qualcosa di profondamente commovente nella motivazione con cui l' Unesco ha sancito, ieri, l'ingresso della cucina italiana nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. Se la si legge attentamente, infatti, vi si ritrova tutto un mondo: le domeniche pigre dei pranzi in famiglia, l'odore del bollito a casa della nonna, le immancabili ricette degli avanzi dopo le festività, i ricordi dei momenti più importanti delle nostre vite, quasi sempre condivisi attorno a una tavola, assieme alle persone care. Il rispetto per il cibo, la cura degli altri espressa in un piatto cucinato con amore, quella domanda "Hai mangiato?" che si ripete identica, da generazioni, per tutti i fuorisede e gli 'expat' italiani sparsi da un angolo all'altro del pianeta.

