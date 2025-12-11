Cucina italiana esulta Casa Artusi | Abbiamo lavorato notte e giorno e scritto una pagina di storia
Casa Artusi celebra il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Dopo un intenso lavoro di preparazione, il team ha contribuito a scrivere una nuova pagina di storia, sottolineando l’importanza e la ricchezza delle tradizioni gastronomiche italiane. Un traguardo che valorizza l’identità culturale e il patrimonio culinario del nostro paese.
di Matteo Bondi Mattia Fiandaca, responsabile progetti culturali di Casa Artusi, la cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Cosa significa per lei e per la comunità aver ottenuto questo riconoscimento? "Casa Artusi fin dal 2020 ha lavorato notte e giorno per sostenere questo riconoscimento. Oggi da Forlimpopoli abbiamo scritto una pagina di storia per l’umanità: non celebriamo prodotti o ricette, ma il sentimento, il valore culturale che assume il cibo nella quotidianità degli italiani, proprio come ci ha insegnato a fare Pellegrino Artusi con la sua preziosa eredità". Come è iniziata questa avventura? "Il lavoro è iniziato insieme alla rivista La Cucina Italiana e all’Accademia Italiana della Cucina nel 2020 e, successivamente, con la consegna ufficiale del dossier nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La cucina italiana è Patrimonio Unesco, Meloni esulta: “La vittoria di una Nazione straordinaria" - L’Unesco ha ufficialmente riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, sottolineandone l’importanza sociale, culturale e identitaria. Riporta notizie.it
Ora la cucina italiana diventa ‘sorvegliata speciale’: Casa Artusi lancia l’osservatorio internazionale - La Fondazione Casa Artusi lancia un Osservatorio che si occuperò di sviluppare indagini, ricerche e rapporti E lavorerà per diffondere nel mondo i valori identitari della cucina italiana ... Scrive dire.it
#Cucina italiana patrimonio Unesco: il sì unanime da New Delhi - laleggepertutti.it/763639_cucina-… - #CucinaItaliana Vai su X
La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Ne gioiamo assai, ma qui è d’uopo fare delle capanze. L’Italia va bene, ma chi trascina l’italia a livello culinario? La provincia di Teramo, mo li so dette, avaste. Di - facebook.com Vai su Facebook