Cucina italiana esulta Casa Artusi | Abbiamo lavorato notte e giorno e scritto una pagina di storia

Casa Artusi celebra il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Dopo un intenso lavoro di preparazione, il team ha contribuito a scrivere una nuova pagina di storia, sottolineando l’importanza e la ricchezza delle tradizioni gastronomiche italiane. Un traguardo che valorizza l’identità culturale e il patrimonio culinario del nostro paese.

di Matteo Bondi Mattia Fiandaca, responsabile progetti culturali di Casa Artusi, la cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Cosa significa per lei e per la comunità aver ottenuto questo riconoscimento? "Casa Artusi fin dal 2020 ha lavorato notte e giorno per sostenere questo riconoscimento. Oggi da Forlimpopoli abbiamo scritto una pagina di storia per l’umanità: non celebriamo prodotti o ricette, ma il sentimento, il valore culturale che assume il cibo nella quotidianità degli italiani, proprio come ci ha insegnato a fare Pellegrino Artusi con la sua preziosa eredità". Come è iniziata questa avventura? "Il lavoro è iniziato insieme alla rivista La Cucina Italiana e all’Accademia Italiana della Cucina nel 2020 e, successivamente, con la consegna ufficiale del dossier nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it