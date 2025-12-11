Cross al via gli Europei | l’Italia si affida al faro Nadia Battocletti

Gli Europei di cross si aprono a Faro, con l’Italia pronta a fare la sua parte sotto la guida di Nadia Battocletti. L’arrivo a Faro segna l’inizio di un appuntamento importante, che vedrà gli azzurri competere a Lagoa domenica prossima, nel tentativo di ottenere risultati di rilievo in una delle competizioni più attese della stagione.

L'approdo all'aeroporto di Faro segna l'inizio di un momento cruciale per gli azzurri del cross, che si preparano a disputare i Campionati Europei di cross a Lagoa, sede dell'evento domenica prossima. Atletica, al via gli Europei di Cross. La parola "faro", scelta dal direttore tecnico Antonio La Torre per descrivere Nadia Batocletti, incarna perfettamente la centralità della campionessa nella squadra italiana. Già cinque volte regina di questa competizione, è fonte di energia e carisma destinata a contagiare l'intero gruppo azzurro. Venerdì l'arrivo dell'intero team composto da 42 atleti, pronti per il sopralluogo del percorso il giorno seguente e per la riunione della vigilia, momento di strategia e concentrazione prima della gara.