Crosetto telefona a Realpolitik e smonta la sinistra in diretta | Nessuno vuole la leva obbligatoria Allarmate le persone video

Il ministro Guido Crosetto interviene in diretta a “Realpolitik” per chiarire alcune questioni controverse, smontando le accuse rivolte alla sinistra e rassicurando sull’assenza di piani per la leva obbligatoria. La sua presenza in diretta si inserisce in un contesto di tensioni e smentite, evidenziando la volontà di comunicare direttamente con il pubblico e smorzare eventuali allarmismi.

Non è la prima volta che il ministro Guido Crosetto chiami in diretta in un talk politico per smentire quanto si va sostenendo in studio. Lo ha fatto durante a puntata d i “Realpolitik”, condotta da Tommaso Labate su Retequattro, per commentare un sondaggio di Alessandra Ghisleri in merito alla leva militare. Non è tanto il sondaggio a necessitare dell’intervento del ministro; quanto confutare la fake news che con disinvoltura viene diffusa sulla volontà del governo di istituire la leva obbligatoria. Naturalmente l’opposizione si è gettata a capofitto nella polemica antigovernativa. E così il ministro della Difesa ha telefonato in diretta per smontare la tesi erronea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crosetto telefona a “Realpolitik” e smonta la sinistra in diretta: “Nessuno vuole la leva obbligatoria. Allarmate le persone” (video)

