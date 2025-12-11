Crosetto | nessuno ha parlato di leva obbligatoria

Il ministro Crosetto chiarisce la sua posizione sulla leva militare, precisando che non si è mai discusso di introduzione della leva obbligatoria. Ha inoltre annunciato l'intenzione di proporre in Parlamento un disegno di legge sulla leva volontaria, evidenziando un approccio diverso rispetto alle formule tradizionali.

''ho parlato della possibilità di portare in Parlamento un disegno di legge che preveda che parli di leva volontaria'', ha detto Crosetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: “nessuno ha parlato di leva obbligatoria”

Il ministro ha parlato di quella che definisce un'esigenza odierna chiara. Una questione che porrà "a Camera e Senato all'inizio del prossimo anno".

