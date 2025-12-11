Crosetto | Basta allarmismo nessuno vuole la leva obbligatoria

Guido Crosetto chiarisce la sua posizione sulla proposta di reintrodurre la leva obbligatoria, sottolineando che non vi è alcuna intenzione di imporla. In un'intervista a Realpolitik su Rete4, il ministro della Difesa mette a tacere gli allarmismi e ribadisce che la misura non è tra le sue priorità.

"Nessuno vuole mettere la leva obbligatoria''. Guido Crosetto, a Realpolitik su Rete4, stoppa gli "allarmismi" sulla sua proposta di tornare alla leva. Il ministro della Difesa spiega il senso del suo ragionamento, paragonandolo alla riserva che esiste in Svizzera, "di cui fanno parte praticamente tutti i cittadini che si preparano sempre" pur essendo .

Crosetto: "Basta allarmismo, nessuno vuole la leva obbligatoria" - Il ministro: "Il mio lavoro è evitare la guerra, nessuno pensa di obbligare i nostri figli ad arruolarsi" ... Come scrive adnkronos.com

Crosetto: “Basta con l’operazione Strade Sicure, riportiamo i militari al loro lavoro”. La Russa: “Sbaglia, bisognerebbe aumentarli” - Botta e risposta tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto ed il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’operazione Strade sicure finanziata attualmente fino al 2027 e che vede circa 6. Riporta blitzquotidiano.it

È stato presentato oggi a Roma il Calendario storico dell’Arma del Carabinieri alla presenza, tra gli altri, del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il comandante generale Luongo: “Tantissime possono essere le operazioni di servizio ma a volte basta una parol - facebook.com Vai su Facebook