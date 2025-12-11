Cronoscalata all' Antro del Corchia una gara mistica

Il 13 dicembre 2025, Levigliani, pittoresco borgo tra le Alpi Apuane, ospiterà la Cronoscalata all’Antro del Corchia, una sfida di salita tra paesaggi mozzafiato e atmosfere suggestive. Un evento che unisce sport, natura e spiritualità, attirando appassionati e curiosi in un contesto unico e affascinante.

Levigliani (Lucca), 11 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre l'incantevole borgo di Levigliani, adagiato tra le pieghe selvagge delle Alpi Apuane, tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per uno degli appuntamenti più affascinanti del podismo toscano: la Cronoscalata all'Antro del Corchia. Una gara unica nel suo genere, che unisce lo sforzo atletico alla magia di un ambiente naturale straordinario. Qui, dove la montagna respira attraverso gole, boschi, fenditure e gallerie millenarie, i podisti si misureranno con una sfida che va oltre il semplice cronometro: una corsa che diventa incontro con la forza aspra e silenziosa delle Apuane.

