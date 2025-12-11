Crollo Napoli a Lisbona | Mourinho batte Conte Decidono Rios e Barreiro

Il Napoli di Luciano Spalletti si ferma a Lisbona, subendo una sconfitta per 2-0 contro il Benfica. La squadra partenopea, sotto di un gol già al 20°, fatica a reagire, lasciando spazio a una prestazione difficile sotto il profilo offensivo. La partita è decisa da Rios e Barreiro, con la squadra portoghese che festeggia una vittoria importante in Europa.

Notte fonda in Europa. Il Napoli si sveglia tardi e perde 2-0 contro un Benfica affamato. La squadra di Conte paga un avvio shock (sotto dopo 20 minuti per gol di Rios ) e l'incapacità di reagire del reparto offensivo. A inizio ripresa la magia di tacco di Barreiro (49?) chiude i giochi. Con questa sconfitta, gli azzurri restano bloccati a 7 punti nel girone unico: la qualificazione diretta si allontana, ora servono punti contro Copenhagen e Chelsea per blindare almeno i playoff.