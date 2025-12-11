Crolla muro di fabbrica in disuso e travolge auto e pali elettrici in centro città

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, si è verificato il crollo di un muro di una vecchia fabbrica dismessa all'Arenaccia, nel centro di Napoli. L'incidente ha provocato l'abbattimento di auto parcheggiate e pali elettrici, creando momenti di panico e disagi in zona.

Intorno alle 16,30 prima scricchiolii sinistri, poi il crollo del muro perimetrale di una vecchia fabbrica in disuso, all'Arenaccia, angolo via Francesco Pinto, lungo la strada che dalla Doganella porta alla "Voce d'e Creature". I detriti hanno travolto alcune auto e anche alcuni pali dell'Enel.

#FLASHNEWS | Boato all'Arenaccia, crolla un muro: auto sotto le macerie Momenti di paura nel pomeriggio a Napoli, in via Francesco Pinto: un muro di contenimento è crollato travolgendo alcune auto parcheggiate. Sul posto Vigili del Fuoco e 118 per la m

