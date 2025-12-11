Croce Rossa di Osimo tante le iniziative con il concerto come evento clou | tutto in funzione dell' aiuto al prossimo

A dicembre, la Croce Rossa di Osimo si distingue per numerose iniziative solidali, con il concerto come evento principale. L’obiettivo è raccogliere fondi per acquistare dieci manichini didattici “mini Anne” e un manichino pediatrico a busto intero, rafforzando così il suo impegno nel supporto alla comunità durante il periodo natalizio.

OSIMO – Il Natale è di casa alla Croce Rossa di Osimo. Nel mese di dicembre l’associazione è ancora più presente sul territorio con iniziative solidali, con l'obiettivo dichiarato di poter acquistare dieci manichini didattici “mini Anne” e un manichino pediatrico a busto intero. Si tratta di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it