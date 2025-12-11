Critichi i migranti? Niente bambini

Nel Regno Unito, un veterano di guerra è stato vietato dall'allenare la squadra di calcio della figlia dopo aver pubblicato un video critico nei confronti di uno straniero coinvolto in un tragico omicidio di minori. La vicenda solleva questioni sull'equilibrio tra libertà di espressione e rispetto delle norme sociali, suscitando ampie discussioni pubbliche.

Nel Regno Unito si proibisce a un veterano di guerra di allenare la squadra di calcio della figlia a causa di un video contro uno straniero che aveva ucciso tre minorenni. Jamie Michael è un marine, un veterano britannico della guerra in Iraq. Uno che ha visto la morte in faccia per servire il proprio Paese. Quello stesso Paese, il Regno Unito, che ora non gli permette di allenare la squadra di calcio della figlia perché, in un video su Facebook, Jamie ha definito i migranti «psicopatici» e «feccia» dopo un terribile fatto di cronaca. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Critichi i migranti? Niente bambini

Almeno 17 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo di Creta. I migranti, tutti uomini, sono stati trovati dopo il naufragio della loro imbarcazione a sud dell'isola greca di Creta, ha riferito all'Afp una portavoce della guardia costi

Migranti: due bambini morti per disidratazione in mare. De Dominicis (Unicef), “urgente necessità di missioni di ricerca e soccorso” - “Due bambini di 3 e 4 anni sono morti per disidratazione in un gommone trovato alla deriva ieri nel Mediterraneo centrale: un altro devastante promemoria dei rischi affrontati da chi cerca di ... Riporta agensir.it

Giornata mondiale rifugiato: Sos Villaggi dei Bambini, in Marocco è partito il progetto “Migliorare la salute mentale e il supporto psicosociale dei migranti” - A maggio di quest’anno è partito il progetto di Sos Villaggi dei Bambini “Migliorare la salute mentale e il supporto psicosociale dei migranti in Marocco” che ha l’obiettivo di migliorare il benessere ... Si legge su agensir.it