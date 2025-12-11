Crisi l' esito del faccia a faccia tra sindaco e Forza Italia

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, e i rappresentanti di Forza Italia, incentrato sulla crisi politica che interessa la città. La riunione ha visto confronti e tensioni tra le parti, evidenziando la difficile situazione politica e le divergenze all’interno della coalizione di governo locale.

Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'incontro tra il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, e i rappresentanti di Forza Italia, partito che da mesi ha assunto una posizione critica nei confronti del primo cittadino con il suo consigliere Giuseppe Tartaglione pur essendo eletto nella coalizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

